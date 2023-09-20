研究發現，人類造成生命之樹多個分支的損失

一項新的研究警告稱，人類活動可能導致第六次大規模滅絕的威脅，指出人類正在導致「生命之樹」整個樹枝的消失。 這項發表在《美國國家科學院院刊》上的研究是獨一無二的，因為它研究了整個屬的滅絕，而不僅僅是單一物種的滅絕。

研究人員專注於脊椎動物物種（不包括魚類），發現在所研究的 5,400 個屬中，有 73 個屬在過去 500 年內滅絕，其中大多數在過去兩個世紀內消失。 這一滅絕率遠高於根據化石記錄估計的預期。

棲息地破壞、過度捕撈和狩獵等人類活動被認為是這場滅絕危機的主要原因。 一個屬的消失可能會對整個生態系產生深遠的影響。 該研究的合著者赫拉爾多·塞巴洛斯強調了情況的緊迫性，他表示：“我們擔心……我們失去東西的速度太快了，對我們來說，這標誌著文明的崩潰。”

儘管所有專家都認為目前的滅絕速度令人震驚，但這是否構成第六次大規模滅絕仍有爭議。 科學家將大規模滅絕定義為短時間內75%的物種消失。 夏威夷大學生物學家羅伯特·考伊認為，使用這個定義，第六次大規模滅絕尚未發生。

然而，研究發現生命之樹的整個樹枝都消失了，這凸顯了情況的嚴重性。 這項研究表明迫切需要採取行動保護生物多樣性和保護人類的未來。

來源：

– Ceballos, G. 等人（2023）。 正在進行的第六次大規模滅絕導致生物滅絕，其標誌是脊椎動物數量的減少和減少。 美國國家科學院院刊。

– 黎明，20 年 2023 月 XNUMX 日