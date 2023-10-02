科學家使用望遠鏡在紅外線觀察普賽克小行星

西南研究所的科學家正在利用望遠鏡在紅外線中觀察普賽克小行星，為美國太空總署即將進行的普賽克任務提供重要背景。 普賽克小行星直徑約 140 英里，是火星和木星之間主小行星帶中最大的天體之一。 它被認為是來自一顆失敗行星的緻密金屬殘餘核心。

史蒂芬妮·賈馬克博士正在使用詹姆斯·韋伯太空望遠鏡 (JWST) 尋找普賽克金屬表面上的水特徵。 這將有助於確定小行星上是否存在羥基水或實際水形式的水。 另一方面，Anicia Arredondo 博士正在利用平流層紅外線天文台 (SOFIA) 收集的數據研究 Psyche 表面不同點的成分差異。

這些望遠鏡的紅外線觀測將補充普賽克太空船將獲得的數據。 詹姆斯韋伯太空望遠鏡和索菲亞觀測將提供有關小行星組成的寶貴見解，並幫助科學家了解其起源和歷史。

普塞克仍然是個謎，先前的觀察結果相互矛盾，而且它的表面有水合作用的跡象。 即將推出的普賽克太空船旨在揭開這顆金屬小行星的神秘面紗，並提供更多的清晰度。 該任務計畫於5年2023月2029日發射，預計XNUMX年XNUMX月抵達小行星。

像普賽克這樣的金屬小行星在太陽系中很罕見，這使其成為一個令人著迷的探索目標。 它可以為科學家提供一個獨特的機會來窺探行星內部並深入了解行星形成過程。 然而，賽琪的不尋常特徵也有可能讓科學家感到驚訝並挑戰現有的理論。

使用不同紅外線技術進行的持續觀測繼續產生令人困惑的結果，需要進一步研究。 這凸顯了即將進行的普賽克任務的重要性，該任務將提供對這顆迷人小行星的全面了解。

來源：西南研究院