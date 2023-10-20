研究人員使用巨型米波射電望遠鏡研究地球電離層

研究人員利用巨型米波射電望遠鏡（GMRT）取代傳統的衛星觀測，在地球電離層研究上取得了重大突破。 位於低緯度地區的GMRT已被證明在探測和表徵電離層擾動方面是有效的。 這項研究讓人們更了解電離層，這對於提高 GPS 服務的準確性以及研究電波星系具有重要意義。

該研究的主要作者、國家射電天體物理中心的Sarvesh Mangala 和他的導師印度理工學院印多爾分校的Abhirup Datta 教授利用GMRT 成功探測到了多個中等規模的移動電離層擾動(TID) 和小規模的TID。 這些幹擾是在 235 MHz 和 610 MHz 的頻率下觀察到的。

該研究揭示了日出期間電離層的意外變化、顯著的電離層擾動以及較小規模的結構向同一方向移動。 這項觀察結果對先前的研究提出了挑戰，並強調了使用 GMRT 等低緯度儀器來有效檢測電離層電子密度變化的重要性。

透過改進電離層的知識和模型，這項研究可以帶來更好的技術和更準確的導航和通訊測量。 GMRT 卓越的靈敏度可以精確測量電離層變化，超越了 GPS 和雷達儀器的能力。

這項突破性的結果為使用 GMRT 進行研究開闢了新途徑。 國家射電天文物理中心中心主任亞什萬特古普塔（Yashwant Gupta）表示，這項成果證實了他們對GMRT 潛力的信念，並強調了這項研究在增進我們對電離層了解方面的重要性。

來源：

– PTI 通訊社

– 地球物理研究快報

– 國家電波天文物理中心