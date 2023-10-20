用於研究地球電離層擾動的巨型米波射電望遠鏡

研究人員首次利用巨型米波射電望遠鏡（GMRT）研究地球電離層的擾動。 在此之前，電離層的觀測是使用衛星進行的。 透過增進我們對電離層的了解，這項研究可以提高定位、導航和授時服務的準確性，並促進電波星系的研究。 這項研究發表在同行評審期刊《地球物理研究快報》上，由國家射電天體物理中心的 Sarvesh Mangala 領導。

該團隊利用 GMRT 成功探測到了範圍為 100 至 300 公里的中等規模移動電離層擾動 (TID) 和約 10 公里的小規模移動電離層擾動 (TID)。 這些觀測是在 235 MHz 和 610 MHz 頻率下進行的。 該研究揭示了日出期間電離層的意外變化、顯著的電離層擾動以及較小規模的結構向同一方向移動。

GMRT 的「卓越」靈敏度使研究人員能夠在5 年6 月2012 日至XNUMX 日進行的九小時觀測中檢測並表徵TID。這項研究是第一個有效使用低緯度儀器（靠近地球磁力線）的研究之一。赤道）來檢測電離層中電子密度的變化。

這項研究的結果可以改善電離層的知識和模型，從而帶來技術進步以及導航和通訊目的更準確的測量。 GMRT雖然不是研究電離層的傳統探測器，但已被證明在探測各種電離層現象方面非常有效。

與 GPS 和雷達儀器相比，GMRT 具有更高的靈敏度，能夠精確測量電離層變化。 這項研究證明了 GMRT 在該領域開闢新研究途徑的潛力。

資料來源：新印度快報