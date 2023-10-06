新研究揭示了宇宙嬰兒期的早期星系

研究人員利用電腦模擬揭示了宇宙早期歷史中是否存在巨大且成熟的星系。 這項發現導致科學家對宇宙學的基本原理提出質疑。 去年開始運行的詹姆斯韋伯太空望遠鏡捕捉到的星系圖像可以追溯到被稱為宇宙黎明的時代，那是一個籠罩在神秘之中的時代。

模擬顯示，與今天看到的大型星系（例如我們的銀河系）相比，最早的星系中恆星形成的方式有所不同。 早期星系並沒有穩定地形成恆星，而是經歷了零星的強烈恆星形成爆發。 這些爆發導致這些星系看起來比實際上更亮，而且可能更大，從而導致人們誤認為它們已經成熟且質量巨大。

測量這些早期星系的亮度的能力至關重要，因為它可以洞察它們的大小和質量。 光子（光粒子）可以直接檢測和計數，使天文學家能夠確定這些星系的亮度。 然而，辨別它們的實際大小和品質更具挑戰性。

這項發表在《天體物理學雜誌快報》上的研究結果表明，恆星形成的爆發產生了閃光，這解釋了觀測到的這些早期星系的亮度。 這項發現意義重大，因為它不需要改變標準宇宙學模型。

這些模擬是相對論環境回饋（FIRE）研究計畫的一部分，重點在於一種稱為「爆發式恆星形成」的現象。 與以恆定速率形成恆星不同，早期星系中的恆星形成是以不規則的爆發形式發生的，導致亮度的顯著波動。

研究人員對較小星系中的這種現象提出了解釋。 這些星係可能會經歷恆星形成爆發，其中大恆星形成並隨後爆炸為超新星。 這些爆炸噴出的氣體為另一次恆星形成爆發提供了成分。 然而，較大星系中更強的引力效應可以防止這些爆發並有利於穩定的恆星形成。

儘管詹姆斯韋伯太空望遠鏡進行了意想不到的觀測，但研究人員預計該望遠鏡將繼續挑戰我們目前對宇宙的理解並提供新的見解。

來源：

– 威爾鄧納姆（Will Dunham），「新研究解決了宇宙嬰兒早期星系的謎團」（路透社）