天文學家解開了早期宇宙中巨大星系的謎團

研究人員使用詹姆斯韋伯太空望遠鏡對宇宙的早期歷史做出了突破性的發現。 自去年開始運行以來，這台望遠鏡讓人們得以一睹被稱為「宇宙黎明」的神秘時代，在那裡發現了一系列可以追溯到早期宇宙的星系。 然而，這些看似巨大且成熟的星系卻超越了人們的預期，導致科學家對宇宙學的基本原理提出了質疑。

在《天文物理學雜誌快報》上發表的一項新研究中，研究人員使用複雜的電腦模擬來模擬最早星系的演化。 他們發現，在大爆炸後的最初幾億年裡，這些星系中恆星的形成以不同的方式展開。 這些星系並沒有穩定地形成恆星，而是偶爾經歷了恆星形成的爆發，導致其亮度發生巨大變化。

這種被稱為「爆發式恆星形成」的現象解釋了為什麼這些早期星系儘管尺寸相對較小，但看起來卻很大。 恆星形成的爆發產生了閃光，使這些星系看起來比實際上明亮得多。 這種新的理解與標準宇宙學模型一致，無需對現有理論進行徹底修改即可解開謎團。

研究人員認為，較小星系中恆星形成的爆發性是由於非常大的恆星在突然爆發中形成，然後在短短幾百萬年後發生超新星爆炸。 這些爆炸將氣體釋放到太空中，然後成為另一個恆星形成爆發的原料。 在較大的星系中，引力效應可以防止這種爆發，從而導致更穩定的恆星形成。

詹姆斯韋伯太空望遠鏡於 2022 年投入運行，在宇宙黎明時觀測到的非常明亮的星係比預期多約 10 倍。 這種意想不到的豐富的明亮星系挑戰了先前的理論模型，但提供了對宇宙早期階段的寶貴見解。

參與這項研究的研究人員是相對論性環境回饋（FIRE）研究計畫的一部分。 他們預計詹姆斯韋伯太空望遠鏡將繼續突破我們理解的界限，無論它是否證實或挑戰現有的科學期望。

來源：

– 摘自路透社。