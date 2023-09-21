科學家發現二氧化矽塗層奈米鑽石用於量子計算和生物標記的化學機制

聖荷西州立大學 (SJSU) 的研究人員發現了奈米鑽石上形成均勻二氧化矽殼的鍵結機制。 該團隊利用 SLAC 國家加速器實驗室的史丹佛同步輻射光源 (SSRL) 產生的強大 X 射線來研究奈米材料。 研究結果發表在《ACS Nanoscience Au》雜誌上，為製造二氧化矽塗層奈米鑽石所涉及的化學過程提供了重要的見解。

奈米鑽石是具有卓越性能的超小型合成鑽石。 儘管尺寸很小，但奈米鑽石具有完美的碳晶格，並且它們可以在室溫下表現出對磁場、電場和光的反應。 這些獨特的特性使奈米鑽石適用於各種應用，包括量子計算和細胞生物標記。

為了增強奈米鑽石的功能，研究人員轉向以二氧化矽塗覆鑽石顆粒。 二氧化矽不僅為奈米鑽石提供光滑的保護殼，還可以進行表面改質。 透過在二氧化矽塗層上添加特定的標籤，科學家可以引導奈米鑽石瞄準特定的細胞或位置。 這種對奈米鑽石運動的控制對於生物醫學和生物技術的應用具有重大意義。

十多年來，科學家一直對奈米鑽石上二氧化矽塗層形成的機制感到困惑。 SJSU 研究人員發現奈米鑽石表面的醇化學基團在促進二氧化矽殼的生長方面發揮著至關重要的作用。 他們發現，在包衣過程中引入氫氧化銨和乙醇會導致這些醇基團的產生。

為了檢查隱藏在二氧化矽塗層下的表面，SJSU 的研究人員使用了 SSRL 的 X 射線設備。 他們使用過渡邊緣感測器（一種超靈敏溫度計）來檢測溫度變化並將其轉換為 X 射線能量。 透過 X 射線吸收光譜 (XAS)，研究團隊研究了奈米鑽石的表面並測量了奈米級二氧化矽塗層的厚度。 結果證明了 XAS 對於研究奈米鑽石等水下材料的有效性。

透過了解二氧化矽塗層奈米鑽石的鍵合機制所獲得的知識為研究人員開闢了新的途徑。 該研究的首席研究員亞伯拉罕·沃爾科特（Abraham Wolcott）計劃探索使用其他材料（例如氧化鈦和氧化鋅）來塗覆奈米鑽石。 這些替代塗層可以進一步擴大奈米鑽石在量子感測和生物標記中的應用。

這項研究的結果為奈米鑽石塗層的化學提供了寶貴的見解，並為優化二氧化矽殼和探索其他塗層材料提供了機會。 透過更了解二氧化矽塗層奈米鑽石背後的化學機制，研究人員可以繼續釋放這些微小鑽石在量子計算和生物標記應用中的潛力。

資源：

– Perla J. Sandoval 等人，《海灘上的量子鑽石：使用多模態表徵和模擬對奈米級鑽石上二氧化矽生長的化學見解》，ACS Nanoscience Au (2023)。 DOI：10.1021/acsnanoscienceau.3c00033