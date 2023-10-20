科學家發現構造活動導致火星上最大的地震

NASA 的 InSight 登陸器偵測到火星上發生了 4.7 級地震，這是地球上有史以來最大的地震。 先前的理論認為，隕石撞擊引起了這些“火星地震”，但由於沒有撞擊坑，科學家們得出結論，地震是由火星內部的構造活動引起的。 這項發現讓我們對地球的地質過程有了更深入的了解。

這項發現挑戰了火星地質上不活躍的觀點。 地球的地震是由構造板塊的運動產生的，而火星只有一個固體板塊，但地球上仍有活躍的斷層。 火星正在逐漸收縮和冷卻，這會在地殼內產生運動，導致地震。

這次地震的震央被確定位於火星南半球的卡希拉山谷地區。 它釋放的能量比洞察號探測到的所有其他火星地震的總和還要多。 最初，這次地震的地震特徵與登陸器偵測到的兩次隕石撞擊的地震特徵相似。 然而，進一步的分析和對錶面特徵的搜索排除了撞擊的原因。

這項發現對未來的火星任務具有重要意義。 了解火星地震活動對於人類探索地球至關重要。 雖然這次特殊的地震不會對地球造成災難性影響，但它強調了在將人類送往火星時研究和計劃潛在地震危害的必要性。

這項發現也有助於揭示火星的地質歷史和演化。 透過更了解地球上的地震活動，科學家可以深入了解其內部結構及其隨時間的變化。

來源：

– 地球物理研究快報

– NASA 洞察號任務