天文學家發現繞行行星的稀有恆星系統

一群天文學家使用智利甚大望遠鏡設施在深空取得了有趣的發現。 他們捕獲了一個名為 HIP 81208 的恆星系統的圖像，該恆星系統有一顆巨大的中心恆星，周圍環繞著一顆褐矮星，這是一顆較小的「失敗恆星」。 除此之外，科學家還發現了一顆圍繞著一顆距離中心恆星更遠的小恆星運行的行星。 這顆行星被命名為“HIP 81208 Cb”，質量約為木星的 15 倍。

根據歐洲國家合作科學組織歐洲南方天文台的說法，HIP 81208 Cb的發現使該恆星系統成為一個分層的四重系統，其中有兩顆恆星和兩個較小的天體繞著每顆恆星運行。 這顆新發現的行星位於行星和褐矮星之間的邊界，褐矮星的質量和溫度不足以進行核融合。

通常，天文學家依賴凌日法等技術來探測和研究系外行星。 然而，帶有大鏡子的甚大望遠鏡能夠捕捉這些遙遠世界的直接影像。 詹姆斯韋伯太空望遠鏡是人類最強大的太空天文台，在研究系外行星大氣和提供對這些遙遠世界的見解方面也發揮著至關重要的作用。

雖然目前對 HIP 81208 Cb 知之甚少，但這項發現增進了我們對系外行星及其不同特徵的理解。 儘管迄今尚未發現具體證據，但其中一些遙遠的行星可能擁有適合外星生命存在的條件。

總的來說，這項發現凸顯了宇宙中恆星系統的複雜性和多樣性，擴展了我們對太陽系之外天體的認識。

來源：

– 歐洲南方天文台：ESO

–美國宇航局