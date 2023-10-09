原子、分子和物質的基礎知識

原子是物質的基本組成部分。 它們由一個原子核組成，原子核包含帶正電的質子和不帶電的中子，由帶負電的電子繞軌道運行。 當兩個或多個原子以固定的比例和結構結合在一起時，它們形成一種稱為分子的化學物質。 例如，水 (H2O) 是一種由兩個氫原子和一個氧原子鍵結而成的分子。

物質是指任何佔據空間並具有質量的東西。 它可以以不同的狀態存在，例如固體、液體或氣體。 固體與晶體一樣，具有原子或分子對稱排列的有序結構。 液體，例如水或油，可以自由流動但保持恆定的體積。 另一方面，氣體沒有固定的形狀或體積，並且由自由移動的單一分子組成。

大氣層是地球或其他天體周圍氣體的包層。 雲由水滴或冰粒組成，是大量空氣中的顆粒，在風的驅動下在地球大氣層中高空飛行。 彗星是由冰和塵埃核組成的天體。 當彗星經過太陽附近時，熱量會導致冰蒸發，形成可見的彗尾。

器官是生物體執行特定功能的各個部分。 例如，卵巢是負責產生卵子的器官，大腦是處理神經訊號的器官。 蛋白質由長鏈胺基酸組成，是構成活細胞、肌肉和組織基礎的重要分子。 它們在各種生物過程中發揮著至關重要的作用。

在化學領域，鹽是酸與鹼結合形成的化合物，通常以海鹽的形式存在於海洋中。 過冷是指將液體或氣體冷卻到其凝固點以下而不凝固的過程。 這是物質如何以不同狀態存在的一個例子，展示了原子和分子的迷人特性。

來源：

- 大氣層：地球、另一顆行星或月球周圍的氣體包層

- 原子：化學元素的基本單位

- 化學物質：由兩個或多個原子以固定比例和結構結合而成的物質

- 雲：在外力作用下移動的分子或顆粒羽流，例如水滴

- 彗星：冰和塵埃核組成的天體

- 晶體：由原子或分子對稱、有序、三維排列組成的固體

- 液體：自由流動但保持恆定體積的物質

- 物質：佔據空間並具有品質的東西

- 分子：電中性的原子團，代表化合物的最小可能量

- 器官：執行一種或多種特定功能的生物體的各個部分

- 蛋白質：由一個或多個長鏈胺基酸組成的化合物

- 鹽：由酸與鹼化合而成的化合物

- 海：海洋或海洋的一部分的區域

- 堅固：形狀堅固、穩定； 不是液態或氣態

- supercool：形容詞，形容液體或氣體，緩慢冷卻至其冰點以下，但不會變成固體

- 過冷：形容詞，指某些已冷卻至冰點以下但未變成固體的液體或氣體