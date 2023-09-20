塔斯馬尼亞虎：研究人員成功從滅絕物種回收 RNA

科學家們取得了重大突破，成功從1891 年已滅絕的有袋動物塔斯馬尼亞虎的保存標本中提取出RNA。這是首次從滅絕物種中提取出RNA（比DNA 更不穩定的遺傳物質）。 這些標本保存在瑞典斯德哥爾摩的一家博物館中。

從塔斯馬尼亞虎標本中回收的 RNA 為了解這些滅絕動物的生物學和新陳代謝提供了寶貴的見解。 RNA測序提供有關基因互補和基因活性的信息，這對於了解滅絕物種的性狀和特徵至關重要。

先前，DNA已成功從古代生物中提取，但這項研究證明了從滅絕物種中回收RNA的潛力。 儘管塔斯馬尼亞虎標本在室溫下保存在櫥櫃中，但它的保存挑戰了 RNA 在這種條件下快速降解的假設。 這項發現為研究和重建滅絕物種開闢了新的可能性。

除了對了解滅絕物種具有重要意義外，從古代病毒中提取 RNA 的能力還有助於研究過去的流行病。 RNA 在傳遞從 DNA 接收的遺傳訊息、促進蛋白質合成和調節細胞代謝方面發揮著至關重要的作用。

塔斯馬尼亞虎，也被稱為袋狼，是澳大利亞和附近島嶼的頂級掠食者，直到人類活動使其滅絕。 大約 50,000 萬年前，人類抵達澳大利亞，隨後 18 世紀歐洲人開始殖民澳大利亞，導致族群數量下降，最終導致塔斯馬尼亞虎的滅絕。 他們被宣布對牲畜構成威脅，因此懸賞捉拿他們的人頭。 最後一隻已知的塔斯馬尼亞虎於 1936 年在圈養中死亡。

私人倡議發起了「消除滅絕」某些物種（包括塔斯馬尼亞虎）的努力。 雖然從現存的近親中重建滅絕的物種面臨挑戰，但這項研究強調了進一步研究滅絕動物的生物學的重要性。

來源：

- 路透社