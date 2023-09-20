2023年130月，科學家取得重大突破，成功從已滅絕生物塔斯馬尼亞虎中提取RNA。 提取的 RNA 來自一個已有 XNUMX 多年歷史的標本，目前保存在瑞典自然歷史博物館。 這項突破性的發現為遺傳學家提供了關於這種滅絕動物的基因如何發揮作用的寶貴見解。 這項研究的結果發表在科學期刊《基因組研究》。

塔斯馬尼亞虎，也被稱為袋狼，是一種肉食性有袋動物，曾經在澳洲、新幾內亞和塔斯馬尼亞漫遊。 其滅絕的確切原因尚不清楚，但據信人類的迫害起了重要作用。 最後一隻已知的袋狼名叫班傑明 (Benjamin)，於 1936 年在圈養過程中死亡。

雖然這項研究的主要重點不是克隆滅絕物種，但提取、分析和測序舊 RNA 的能力為未來重建滅絕物種開闢了可能性。 該研究的主要作者、遺傳學家埃米利奧·馬爾莫爾·桑切斯（Emilio Mármol Sánchez）主張對這些滅絕動物的生物學進行更多研究。 然而，透過對現存動物親屬進行基因編輯來重建滅絕物種的過程既複雜又耗時。

墨爾本大學的安德魯·帕斯克教授領導了復活袋狼的工作。 他表示，在舊博物館和古代樣本中發現 RNA 極大地加深了我們對滅絕動物生物學的理解。 復活過程包括編輯已滅絕物種現存最近親的DNA，以修改後的基因組創造胚胎，並為後代尋找合適的代母。 儘管截至 20 年，大約 2022 個滅絕物種的基因組已被定序，但這些物種都未成功重建。

克隆是一個類似的過程，一旦物種成功復活，就可以考慮克隆。 然而，目前的重點是使用基因恢復而不是克隆。 克隆涉及將 DNA 從體細胞轉移到已去除細胞核和 DNA 的卵細胞中，然後發育成胚胎。 然後胚胎被植入代孕母親體內，長成已滅絕物種的活體複製品。

總之，從塔斯馬尼亞虎身上成功提取 RNA 為基因研究和滅絕物種的潛在復活開闢了新途徑。 雖然重建滅絕物種的過程既複雜又具有挑戰性，但科學家們正在突破這一領域的知識界限。 未來或許有可能看到消失已久的物種再次出現在地球上。

來源：

- 美國有線電視新聞網

– 澳洲博物館

- 路透社

- 國家地理