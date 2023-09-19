研究人員從已滅絕的塔斯馬尼亞虎中提取RNA

科學家首次成功從滅絕物種中提取RNA。 袋狼，也被稱為塔斯馬尼亞虎，是一種肉食性有袋動物，於1936 年滅絕。斯德哥爾摩大學和斯德哥爾摩古遺傳學中心的一組研究人員成功地從斯德哥爾摩研究所的一個130年前的袋狼標本中回收了RNA。自然史博物館。

RNA（核糖核酸）是一種在蛋白質合成中發揮關鍵作用的分子，並在某些病毒中攜帶遺傳物質。 研究人員能夠對袋狼樣本的皮膚和骨骼肌組織中的 RNA 進行定序。 這項突破使得科學家能夠研究塔斯馬尼亞虎細胞在滅絕前的生物學和新陳代謝。

袋狼在塔斯馬尼亞遭到過度捕獵，被指控殺死牲畜，導致其滅絕。 棲息地的喪失和傳入的疾病也導致了它的滅亡。 Colossal Biosciences 最近的反滅絕工作旨在創造袋狼的替代物種並將其重新引入其原始棲息地。 然而，斯德哥爾摩大學團隊進行的RNA研究並不是專注於消除滅絕。

從滅絕物種中回收 RNA 的能力為進一步研究開闢了可能性。 科學家或許能夠從其他已滅絕的動物甚至博物館收藏中的古代病毒中恢復RNA。 這可以提供對病毒進化的見解，並有助於基因編輯技術、體外受精和遺傳數據計算分析的進步。

近年來，古代DNA的研究取得了重大進展，從滅絕物種中回收RNA可能為進一步的發現鋪平道路。 隨著博物館中收藏了大量滅絕的生物，從其他物種中提取 RNA 可能很快就會成為現實。

來源：

– Gizmodo：[URL]

– 澳洲國立博物館：[URL]

– 斯德哥爾摩大學：[URL]