解碼已滅絕物種的遺傳秘密：塔斯馬尼亞虎的 RNA 分析

遺傳學家從 130 年前的塔斯馬尼亞虎標本中分離和解碼 RNA 分子，取得了突破性的發現。 這標誌著首次從已滅絕的動物中提取RNA。 遺傳物質是從瑞典自然史博物館收藏的標本中獲得的。 這項研究結果發表在科學期刊《基因組研究》上，揭示了早已消失的塔斯馬尼亞虎的基因如何發揮作用。

塔斯馬尼亞虎（或稱袋狼）是一種有袋類掠食者，大約在 2,000 年前就消失了，只有塔斯馬尼亞的一部分後來因獵殺而滅絕。 該研究的主要作者 Emilio Mármol Sánchez 表示，雖然重新引入該物種並不是該研究的目標，但對塔斯馬尼亞虎的基因組成進行更深入的了解可能有助於復活該動物。

袋狼綜合遺傳恢復研究實驗室負責人安德魯·帕斯克 (Andrew Pask) 稱這項研究具有開創性，因為它表明可以從舊博物館和古代樣本中提取 RNA。 這項發現將增強科學家對滅絕動物生物學的理解，並改善滅絕基因組的重建。

與 DNA 不同，RNA 是 DNA 片段的臨時副本，更加脆弱，分解速度很快。 過去，人們認為 RNA 不會隨著時間的推移而持久。 然而，2019 年，研究人員對永久凍土中保存的 14,300 歲狼皮膚的 RNA 進行了定序。 目前的研究進一步證實了從滅絕的動物中檢索 RNA 的可行性，未來的目標是從更早消失的物種（如猛獁象）中檢索 RNA。

研究團隊成功地對塔斯馬尼亞虎標本的皮膚和骨骼肌組織的 RNA 進行了定序，鑑定出了袋狼特異性基因。 這些資訊形成了動物的轉錄組，類似於 DNA 中儲存的基因組。 了解 RNA 使科學家能夠更全面地了解動物的生物學。 Mármol Sánchez 以城市來比喻，其中每家餐廳都可以訪問一本巨大的食譜書 (DNA)，但正是 RNA 使每家餐廳能夠創造出獨特的菜餚。 透過分析 RNA，科學家可以揭示細胞內複雜的生物學和新陳代謝。

這項破解已滅絕物種遺傳秘密的突破，為研究古代 DNA 和了解失落已久的生物的複雜運作方式開闢了新的可能性。

來源：

– CNN – 根據新研究，遺傳學家解碼了已滅絕的塔斯馬尼亞虎的 RNA（來源已刪除）

– 基因組研究 – 有袋動物組織中的 RNA 保存：塔斯馬尼亞虎的測試案例（來源已刪除）