迄今為止檢測到的最強大、最遠的快速射電爆發

科學家最近發現了源自宇宙深處的強大能量爆發，稱為快速電波爆發（FRB）。 這種特殊的爆發不僅是迄今為止所見過的同類爆發中距離最遠的一次，而且威力也令人難以置信。 爆發大約需要八十億年才到達地球。 在不到一秒的時間裡，它釋放出的能量相當於太陽30多年來釋放的能量。

快速射電爆發是太空中發生的強烈能量爆發，其確切起源仍不清楚。 一些解釋包括外星技術或中子星。 然而，這種新發現的爆發似乎來自一小群合併星系，這與目前有關其來源的理論相符。 這次爆發的驚人強度對我們目前對它們如何發射的理解提出了挑戰。

探測和研究快速射電爆發的能力對於回答有關宇宙的基本問題具有巨大的潛力。 這些爆發可以幫助確定宇宙的實際重量，這是一項令人費解的調查，迄今為止尚未得出結論。 研究人員認為，宇宙中缺少的物質（佔應有物質的一半以上）可能隱藏在星系之間的空間。 透過感測電離物質，快速電波爆發可以深入了解星系際區域中存在的物質數量。

最近的爆炸最初是使用日本的望遠鏡發現的，隨後使用其他望遠鏡進行了詳細檢查。 澳洲平方公里陣列探路者（ASKAP）使科學家能夠找出爆發的來源。 使用位於智利的歐洲南方天文台（ESO）甚大望遠鏡（VLT）進行的進一步調查顯示，該源星係比迄今為止發現的任何其他快速射電暴源更古老、更遙遠，很可能位於一小群合併星系內。

這項突破性的發現記錄在《科學》雜誌上發表的題為「探測紅移 1 宇宙的發光快速射電爆發」的論文中。

資料來源：《科學》，斯威本科技大學