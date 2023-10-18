當我們的太陽死亡時會發生什麼？

科學家一直在研究太陽的命運，試圖確定它在最後階段會是什麼樣子。 最近的研究表明，太陽最有可能的結果是它將變成一個行星狀星雲，一個由氣體和宇宙塵埃組成的發光氣泡。 這是對提出不同結果的早期理論的逆轉。

太陽目前的年齡約為 4.6 億年，預計再過 10 億年將達到其生命的終點。 在此過程中，它將經歷轉變，成為一顆紅巨星。 恆星的核心將會收縮，而外層將會膨脹，有可能吞噬像地球這樣的行星。

然而，地球上生命的真正危險來自太陽日益增加的亮度。 隨著年齡的增長，太陽每十億年就會變得更亮約 10%。 亮度的逐漸增加最終將蒸發我們的海洋，使地球無法居住。

在紅巨星階段之後，太陽將縮小成為一顆白矮星，並最終結束其行星狀星雲的生命。 當一顆垂死的恆星將其氣體和塵埃包層噴射到太空中，露出其核心時，就會發生這種情況。 然後核心會在大約 10,000 年的短暫時間內發出明亮的光芒，形成行星狀星雲。 這些星雲非常明亮，從很遠的地方就可以看到。

一個國際天文學家小組最近的研究使用電腦模型來確定我們的太陽，像大多數其他恆星一樣，很可能會變成一顆白矮星，然後變成一個行星狀星雲。 這解決了觀測到的亮度與行星狀星雲理論模型之間長期存在的衝突。

行星狀星雲在宇宙中很常見，並且在螺旋星雲和貓眼星雲等著名例子中都被觀察到。 這些星雲以行星命名，因為它們在過去透過望遠鏡看起來很相似。

這項研究為恆星的生命週期和我們對宇宙的理解提供了寶貴的見解。 它還提供了一種測量遙遠星系中不同年齡恆星存在的方法。 這項研究發表在《自然天文學》雜誌。

來源：

– 發表在《自然天文學》上的研究