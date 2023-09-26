科學家預測未來的超級大陸，但紐西蘭不會成為其中的一部分

新發布的研究表明，250億年後，地球陸地將再次形成超級大陸，將七大洲合併成一塊巨大的陸地。 預計這片超級大陸將以現代非洲為中心，澳洲與亞洲相撞，非洲與歐洲相撞。 南極洲、北美洲和南美洲隨後將加入其他地區。 然而，儘管這些大陸交匯在一起，紐西蘭（也稱為奧特亞羅阿）仍將遠離澳洲海岸。

構造板塊的運動（也稱為大陸漂移）預計將在未來 250 億年中將大陸連接在一起。 預計澳洲將在大約 25 萬年內向北進入東南亞島鏈，但由於其在澳洲板塊上的位置，紐西蘭預計不會與澳洲相遇。 相反，紐西蘭將繼續沿著澳洲板塊向北移動。

在 75 萬年的時間裡，紐西蘭預計將到達赤道，大約在非洲、亞洲、澳洲和歐洲匯聚形成超級大陸的同時。 此後，紐西蘭將以較慢的速度向南移動，最終到達赤道以下緯度 20 至 30 度之間。

然而，紐西蘭未來的生活預計遠非令人愉快。 西部超級大陸的存在將導致北島和南島“沐浴在炎熱的熱帶海洋中”，使紐西蘭無法居住。 超級大陸的形成預計將釋放火山活動產生的溫室氣體，包括二氧化碳，導致全球氣溫顯著增加。

根據電腦模型，50 億年後，大氣中的二氧化碳含量可能比現在增加近 250%。 溫室氣體增加、太陽能增加以及缺乏冷卻海洋的綜合作用將使這片超級大陸不適合大多數生命形式生存。 近一半的陸地將變成沙漠，許多地區的氣溫將超過攝氏40度。

雖然這種未來的情景似乎很遙遠，但它凸顯了氣候行動對於保持地球更涼爽、更適合居住的條件的重要性。 這項研究提醒我們，維持宜人的氣候對於今世後代的生存和福祉至關重要。

定義：

– 超級大陸：由多個大陸連接在一起組成的大片陸地。

– 構造運動/大陸漂移：地球構造板塊的逐漸運動與碰撞。

– 溫室氣體：透過吸收紅外線輻射而導致溫室效應的氣體，導致地球溫度升高。

– 地函：地殼下方的一層，因地球的熱度而緩慢流動。

來源：

– 布里斯託大學

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