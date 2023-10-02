科學家發現有助於肺炎細菌產生抗生素抗藥性的基因疤痕

謝菲爾德大學的科學家們取得了一項重要發現，揭示了肺炎細菌如何對抗生素產生抗藥性。 在《美國國家科學院院刊》上發表的一項研究中，研究人員發現，當細菌對抗生素治療產生抗藥性時，它​​們的基因組就會留下遺傳疤痕。 了解這一進化途徑將使科學家能夠預測哪些肺炎菌株在未來將變得高度抗藥性，從而能夠實施控制措施來保護患者的生命。

肺炎是一種嚴重的感染，是英國人口的第三大死因。 造成這些感染的細菌之一是肺炎鏈球菌（肺炎鏈球菌）。 通常使用抗生素來消滅細菌，但它們越來越多地產生抗藥性，這對患者的治療效果構成了長期威脅。

謝菲爾德團隊進行的研究重點是 pde1 突變，它是肺炎鏈球菌細胞獲得抗生素抗藥性的進化途徑。 這種遺傳疤痕的識別代表了理解抗藥性出現及其預測潛力的重大進步。

該研究的主要作者安德魯芬頓博士強調了這項發現在對抗抗生素抗藥性方面的重要性。 他解釋說，了解抗藥性如何發生可以識別危險的細菌菌株並實施控制措施以防止其傳播。

雖然先前的研究已經調查了肺炎鏈球菌基因組關聯與抗生素抗藥性之間的聯繫，但這項研究標誌著對抗藥性的分子理解的重大改進。 pde1 的鑑定有助於擴大有限數量的已知突變，這些突變會促進這種細菌的抗生素抗藥性。

這項研究為肺炎細菌抗生素抗藥性發展背後的機制提供了寶貴的見解。 透過了解這些過程，研究人員可以努力製定有效的策略來應對這個日益嚴重的公共衛生問題。

來源：

– Pde1 功能的喪失是肺炎鏈球菌青黴素抗藥性的演化途徑，《美國國家科學院院刊》

– 謝菲爾德大學