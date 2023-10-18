科學家稱火星上最大的地震不是由隕石撞擊引起的

國際科學家小組確定，2022 年火星上有史以來最大的地震事件不是隕石撞擊的結果，而是火星地殼內巨大構造力的結果。 美國太空總署的洞察號登陸器於 4.7 年 4 月 2022 日偵測到這次震級為 XNUMX 級的地震，並導致火星振動至少六個小時。

這次地震事件的發現為了解火星的地質活動提供了寶貴的見解。 與地球上的構造力類似，構造力負責塑造地球表面。 透過研究這些力，科學家希望更了解地球的內部及其隨時間的演變。

洞察號著陸器自 2018 年以來一直在火星上運行，配備了地震儀，旨在探測和測量地震活動。 該儀器使科學家能夠準確測量地震事件的規模和位置，為進一步分析提供重要數據。

先前，人們認為隕石撞擊是火星地震活動的主要原因。 然而，這項最新發現挑戰了這個假設，並凸顯了地球的複雜性和動態性。

需要進一步的研究來充分了解火星上的構造活動及其對地球過去和未來的影響。 地震事件的研究以及洞察號登陸器收集的其他地質數據將繼續為了解火星的內部運作提供有價值的見解。

來源：

– NASA 的 InSight 登陸器： https://mars.nasa.gov/insight

– 國際科學家團隊：無可用 URL