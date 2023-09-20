治療太空人骨質流失顯示出希望

一種特殊配方的藥物已被證明可以防止小鼠骨質流失，這可能使國際太空站（ISS）上的太空人受益。 加州大學洛杉磯分校 (UCLA) 和馬薩諸塞州福賽斯研究所的研究人員開發出一種藥物，不僅可以防止居住在國際太空站上的小鼠骨質流失，還可以增加它們的骨密度。

研究小組發現，每月接觸微重力會導致骨礦物質密度 (BMD) 下降 1%。 為了解決這個問題，他們利用了一種名為NELL-XNUMX 的蛋白質，它可以調節骨骼生長，並對它進行修改，創造出一種名為BP-NELL-PEG 的藥物，該藥物靶向骨組織，且沒有副作用。 與對照組相比，使用 BP-NELL-PEG 治療的小鼠的 BMD 顯著增加。

雖然這項突破為未來的太空任務帶來了希望，包括在微重力下延長停留時間，但目前還沒有關於 NELL-1 人體試驗何時開始的資訊。 到目前為止，只有一家公司——總部位於馬薩諸塞州的 Bone Biologics 公司在澳洲試點計畫中使用 NELL-1 治療退化性椎間盤疾病進行了人體臨床試驗。 這項研究的狀態仍不確定。

儘管有可能治癒太空人骨質流失，但仍需要進行更多研究來解決太空暴露對健康的其他影響，例如大腦變化。 目前，太空人將繼續依靠定期跑步機運動來減輕與長期太空任務相關的風險。

來源：

– 加州大學洛杉磯分校 (UCLA)

– 福賽斯研究所

– 骨生物製品