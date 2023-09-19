發現粉紅鑽石的“缺失成分”，為新發現打開大門

科學家們取得了一項突破性的發現，揭示了粉紅鑽石的起源，粉紅鑽石是世界上最昂貴和最受歡迎的寶石之一。 大多數粉紅色鑽石是在澳洲西北部偏遠地區現已關閉的阿蓋爾礦中出土的，但這些寶石豐富的原因仍然是個謎。

在《自然通訊》雜誌上發表的一項研究中，一群澳洲研究人員透露，這些粉紅色鑽石是由於大約 1.3 億年前第一塊超級大陸的分裂而形成的。 這一事件將鑽石帶到了地球表面，使人類能夠接觸到它們。

研究的主要作者、科廷大學的 Hugo Olierook 解釋說，粉紅色鑽石的形成需要三種成分。 第一個是碳，但不是任何碳——它必須位於地球深處，150公里以下。 第二個因素是影響鑽石淨度的適量壓力，使鑽石從透明變成粉紅色。 最後，缺少的成分是將鑽石推到地球表面的火山活動。

研究人員使用比人類頭髮絲還細的雷射檢查了阿蓋爾岩石樣本中的晶體，並確定鑽石出現在 1.3 億年前，比之前認為的晚了 100 億年。 這條時間線與被稱為努納或哥倫比亞的超級大陸的分裂一致，發生在大約 1.8 億年前。

在這段驚天動地的碰撞期間，巨大的壓力將鑽石的顏色扭曲，賦予它們粉紅色的色調。 當努納開始分裂時，它激活了這些碰撞產生的“疤痕”，導致岩漿從舊疤痕中噴湧而出，並帶走了鑽石。

儘管阿蓋爾礦已經關閉，但對粉紅鑽石形成過程的這種新認識可能有助於未來尋找類似寶石的努力。 靠近大陸邊緣的地區，如加拿大、俄羅斯、南非和澳大利亞，也受到努納分裂的影響，有可能成為新的「粉紅鑽天堂」。

雖然隨著供應量的減少，粉紅鑽石的價值預計將繼續上漲，但找到更多這些稀有寶石並不是一件容易或快速的任務。 然而，這項發現為繼續探索和挖掘更令人驚嘆的粉紅鑽石的潛力鋪平了道路。

資料來源：自然通訊。