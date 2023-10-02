澳洲發現古代巨型活板門蜘蛛化石

澳洲科學家在新南威爾斯州發現了巨型活板門蜘蛛化石，這是該國已知的第四個此類標本。 這種古老的蜘蛛名為 Megamonodontium mccluskyi，生活在大約 11 至 16 萬年前的中新世時期。 這項發現意義重大，因為澳洲的蜘蛛化石非常罕見，使得科學家很難了解它們的演化歷史。

這塊蜘蛛化石的發現為了解澳洲過去的氣候提供了新的見解。 它是在雨林沉積物層中發現的，這一事實表明該地區曾經比現在濕潤得多。 這些資訊可以幫助科學家更好地了解氣候變暖如何影響澳洲的生態系統以及未來可能如何繼續改變它們。

這隻蜘蛛化石被認為與現代單齒蜘蛛或活板門蜘蛛有關，但體型要大得多。 它的身體長度為 23.31 毫米，超過一英寸。 這種古代蜘蛛的現存近親現在居住在從新加坡到巴布亞新幾內亞的潮濕森林中，這表明這些蜘蛛曾經在澳洲大陸生活過類似的環境，然後隨著澳洲變得更加乾旱而滅絕。

這隻蜘蛛化石是在其他中新世化石中發現的，其中一些化石保存得非常完好，使科學家能夠研究蜘蛛的爪子、剛毛、腿和主體的微小細節。 這種詳細程度幫助研究人員自信地將這塊化石歸類為 Barychelidae 科，該科先前在世界其他任何地方都沒有發現過化石形式。

總的來說，這項發現為了解澳洲蜘蛛的演化史提供了寶貴的見解，並有助於我們了解該地區過去的氣候和環境變遷。

來源：

– 馬修·R·麥凱裡、麥可·弗雷斯、羅伯特·雷文。 “各種現代活板門蜘蛛。” 林奈學會動物學雜誌。

——昆士蘭博物館的蜘蛛學家羅伯特‧雷文。