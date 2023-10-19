印度洋意外深度發現珊瑚白化

普利茅斯大學的研究人員對印度洋珊瑚白化有了驚人的發現。 他們在地表以下 90 公尺（295 英尺）處發現了珊瑚白化的證據，這一深度先前被認為不會受到海洋變暖的影響。 這項發表在《自然通訊》上的研究表明，海底某些區域高達 80% 的珊瑚礁因海洋溫度上升而遭到破壞。

傳統上，較深的珊瑚被認為能夠抵禦海洋變暖，因為它們居住的較冷水域被認為保持相對穩定。 然而，這項研究表明情況並非如此，世界各地類似深度的珊瑚礁可能面臨氣候變遷的風險。

研究小組結合使用現場監測、水下機器人和衛星產生的海洋學數據來研究這一現象。 他們發現，即使表面溫度保持穩定，表面下溫度的顯著升高也會影響深海珊瑚。 即使較淺的珊瑚礁沒有受到損害的跡象，這種深海白化現像也會發生。

雖然研究確實發現，當研究人員在 2020 年和 2022 年返回時，部分珊瑚礁已經恢復，但這些發現仍然令人擔憂。 中光珊瑚發現於地表下 100 至 490 英尺之間，預計可以減輕因海洋變暖導致的淺水珊瑚白化所造成的生態破壞。 然而，這些珊瑚現在也面臨危險。

厄爾尼諾現象和印度洋偶極子現像等自然發生的循環正在放大氣候變遷對該地區海洋學的影響。 研究人員強調，迫切需要擴大我們對這些變化對這些環境的影響的了解，而我們目前對此的了解有限。

來源：

– 發表在《自然通訊》上的研究

– 普利茅斯大學研究團隊