德國物理學家發現一種在水中書寫的新方法

德國物理學家開發了一種在水和其他液體基質上書寫的獨特方法。 大多數傳統的書寫方法涉及在固體基材上刻出線條或沉積墨水，其中分子間力幫助書寫的圖形保持其形狀。 然而，這些方法對於浸沒在流體中的表面無效。

德國研究小組希望找到一種不受基材限制的“寫入流體”的方法。 他們需要一種可以抵消畫線分散的方法，並使用一支小“筆”，使其在流體介質中移動時不會產生湍流。

他們的解決方案是將墨水直接放入水中，並使用由離子交換材料製成的微珠作為筆。 這種微小的珠子直徑在 20 至 50 微米之間，不會產生渦流。 通過改變水的局部 pH 值，珠子會吸引墨水顆粒，從而可以書寫或繪製字母或字符。

該團隊已在小型水浴中成功演示了他們的方法，產生了“我”字標題大小的圖案。 他們的方法足夠靈活，可以重現任何使用連續線的寫作。 該方法可能通過打開和關閉離子交換過程以及擦除或糾正已“寫入”的內容來允許不同字母之間的中斷。

研究人員還提出了使用其他類型粒子的可能性，例如由激光加熱的粒子或可單獨操縱的微型游泳器，以實現在水中並行寫入結構並生成複雜的密度圖案。

雖然這項工作仍處於初步階段，但它顯示出在流體基材上書寫和繪畫的新方法的巨大潛力。

來源：Small，2023。DOI：10.1002/smll.202303741