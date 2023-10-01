理解超級閃電的突破：地球上最強的閃電

科學家在了解超級閃電的發生方面取得了重大突破，超級閃電是地球上最強大的閃電。 儘管超級閃電只佔閃電總量的不到 1%，但當它們真正襲擊時，它們的力量卻不容忽視。 它們的強度大約是普通雷擊的 1,000 倍，會對基礎設施和船舶造成嚴重損壞。

這項發表在《地球物理研究雜誌：大氣》上的研究表明，當風暴雲的充電區域更接近陸地或海洋表面時，超級閃電更有可能發生。 這種鄰近性在某些海洋和高山上方形成了超級閃電「熱點」。 這項發現為全球超級螺栓的形成和分佈提供了第一個解釋。

主要作者、耶路撒冷希伯來大學的物理學家阿維凱·埃夫拉伊姆 (Avichay Efraim) 將超級閃電描述為一種壯麗的現象。 先前的研究發現，超級閃電往往聚集在特定區域，例如東北大西洋、地中海以及秘魯和玻利維亞的高原。

為了確定這種聚集的原因，研究人員分析了閃電數據和與風暴相關的各種環境因素，包括陸地和水面高度、充電區域高度、雲頂和底部溫度以及氣溶膠濃度。 與先前的研究相反，氣溶膠的存在對超級螺栓的強度沒有顯著影響。

相反，研究人員發現充電區域與陸地或水面之間的間隙較短會產生更多的閃電。 當充電區域越接近表面時，電阻越小，電流越大，產生更強的閃電。 這種相關性在經歷超級閃電最多的三個區域中得到了一致的觀察。

這項突破為超級螺栓的形成提供了寶貴的見解，並強調了充電區域和表面之間接近的重要性。 該領域的進一步研究有助於開發改進的防雷系統並減輕這些強烈雷擊造成的損害。

來源：

– 地球物理研究期刊：大氣：[來源]

– IANS：[來源]