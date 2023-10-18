科學家們對 NASA OSIRIS-REx 任務的新發現感到興奮

科廷大學的行星科學家 Phil Bland 很高興能成為 NASA 令人難以置信的 OSIRIS-REx 任務的一部分，該任務旨在收集和研究來自名為 Bennu 的近地小行星的樣本。 布蘭德的職業生涯致力於研究隕石，以獲得對宇宙歷史和太陽系形成的寶貴見解。 這次研究脫離地球大氣層的原始物質的機會對他來說是一次千載難逢的經驗。

經過兩年的地形研究，OSIRIS-REx 太空船成功地從貝努 (Bennu) 收集了 250 克的岩石和塵埃樣本。 樣本處於原始狀態，從太空船的太空艙中釋放出來並降落在猶他州沙漠中。 經過檢查，科學家有了一個意外的發現：罐蓋上多了一個樣本。 此額外樣本含有水合黏土礦物和大量碳，為了解地球水的起源和生命的可能性提供了潛在的見解。

菲爾·布蘭德是參與任務的澳洲財團的成員，一直密切關注進展和分析。 他參加了美國太空總署約翰遜太空中心的即時視訊直播，觀察科學家們一絲不苟地處理收集到的少量材料。 在仔細提取、稱重和編目樣本後，布蘭德將親自選擇岩石在他的實驗室進行進一步分析。

布蘭德將利用先進的顯微鏡技術創建該材料的化學和礦物學的高解析度圖。 此分析對於確定樣品的成分和同位素組成至關重要。 一旦布蘭德完成分析，樣本將轉發給昆士蘭大學的特雷弗愛爾蘭教授進行地質年代學和氧同位素分析。 這將有助於確定貝努的年齡和化學成分，為了解貝努與地球上發現的隕石之間的關係提供重要見解。

OSIRIS-REx 任務引起了布蘭德和愛爾蘭等科學家的興奮和好奇。 他們熱切地等待著他們的分析結果，這將極大地有助於我們了解宇宙的起源和我們自己星球的形成。

資料來源：NASA 的 OSIRIS-REx 任務網站、NASA 局長 Bill Nelson