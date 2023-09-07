貓對金槍魚的熱愛：探索它們口味偏好背後的科學

貓對金槍魚的喜愛一直是貓主人眾所周知的事實。 然而，研究人員現在發現了這種喜愛背後的科學原因。 最近發表在《化學意義》雜誌上的一項研究表明，貓和人類一樣，擁有鮮味味覺感受器——鮮味是五種主要味覺之一。 鮮味賦予食物一種鹹味或肉味，這就可以理解為什麼貓作為專性食肉動物會被它所吸引。

與人類的鮮味受體不同，貓的鮮味受體是專門設計用於與金槍魚中高濃度的某些化學物質結合的。 這些化學物質增強了貓的鮮味體驗，使貓對魚腥味產生了強烈的偏好。 金槍魚含有肌苷單磷酸，這是一種與貓獨特的鮮味結合位點牢固結合的核苷酸。 此外，金槍魚富含氨基酸 L-組氨酸，它被認為是貓的必需氨基酸，並且是有效的鮮味增強劑。

這種對貓口味偏好的分子了解有可能徹底改變貓糧和藥物的配方。 通過加入這些特定的鮮味增強化合物，製造商可以為貓科動物消費者創造出更具吸引力和更令人滿意的產品。

隨著我們對貓科動物味覺受體的了解不斷擴大，它不僅為增強貓科動物的飲食，而且還為它們所接受的藥物開闢了新的途徑。 創造更美味、更有效的藥物的能力可能會減輕與貓用藥相關的一些挑戰。 此外，這項研究為貓的進化適應提供了寶貴的見解，揭示了它們的沙漠起源如何影響它們的飲食偏好。

總的來說，這項研究有助於揭開貓對金槍魚堅定不移的熱愛背後的謎團，並為貓科動物烹飪和醫療保健的未來進步提供令人興奮的前景。

來源：

– LiveScience：研究人員發現為什麼貓喜歡金槍魚（URL）