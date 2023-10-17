科學家確定了細菌病原體的觸發因素，為新的治療策略打開了大門

內華達大學拉斯維加斯分校 (UNLV) 進行的新研究揭示了有害細菌以及它們如何激活某些導致人體疾病的基因。 由微生物學家 Helen Wing 領導的跨學科科學家團隊將注意力集中在志賀氏菌上，志賀氏菌是一種致命的細菌病原體，可引起腹部絞痛、發燒和腹瀉等症狀。 美國疾病管制與預防中心估計，志賀氏菌感染每年導致全球 600,000 萬人死亡。

研究人員的關鍵發現之一是一種名為 VirB 的主要蛋白質的作用，它充當觸發細菌導致人類疾病的「開關」。 這種蛋白質與志賀氏菌的 DNA 結合，引發疾病。 然而，研究發現幹擾 VirB 的結合過程可能會阻止志賀氏菌引起疾病。

這項研究發表在《mBio》雜誌上，並獲得了「編輯精選」的認可。 當 VirB 蛋白發生替換時，它會失去激活志賀氏菌毒力基因的能力，從而有效地使細菌不具感染性。 這項發現為開發針對 VirB 蛋白來對抗志賀氏菌感染的治療方法提供了可能性。

內華達大學拉斯維加斯分校微生物學實驗室的團隊旨在更好地了解這些「轉換」蛋白，這些蛋白可以將通常無害的細菌轉化為侵襲性病原體。 最終目標是發現控制致病細菌的方法，並有可能開發針對這些蛋白質的新藥物。

這項研究的意義不僅限於志賀氏菌，還包括其他病原體。 科學家認為，透過針對與疾病毒力有關的不同蛋白質，類似的方法可以應用於其他臨床相關細菌。 透過了解這些蛋白質的功能和相互作用，科學家希望改進治療策略並減輕全世界傳染病的負擔。

參與結合過程的關鍵分子之一是三磷酸胞苷 (CTP)，它對於 VirB 的調節至關重要。 透過幹擾 CTP 結合，研究人員希望開發出能夠最大限度減少志賀氏菌等有害細菌影響的治療策略。

這項研究標誌著在揭示細菌病原體的觸發因素方面向前邁出了重要一步，並為治療和預防的新途徑打開了大門。 透過了解細菌引起疾病的機制，科學家可以製定更有效的策略來對抗這些感染並改善全球健康。

來源：內華達大學拉斯維加斯分校 [無網址]