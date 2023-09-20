新研究表明，使用液態二氧化碳進行水力壓裂可能會引發輕微震動

新的研究表明，無論是使用液態二氧化碳（CO2）還是水進行水力壓裂，都會引起輕微的震動。 這項研究證實，這些震動是由可能導致更大的破壞性地震的相同過程產生的。

水力壓裂或水力壓裂涉及將流體注入地表以下以提取石油和天然氣。 雖然傳統的水力壓裂方法使用廢水，但本次特別研究的重點是液態二氧化碳的使用。 使用液態二氧化碳進行水力壓裂還具有封存碳的額外好處，減少其對大氣熱滯留的貢獻。

據估計，二氧化碳水力壓裂每年可節省的碳相當於十億塊太陽能板。 與廢水水力壓裂相比，這使其成為更環保的選擇，因為它將碳保留在地下並遠離大氣。

這項發表在《科學》雜誌上的研究表明，二氧化碳水力壓裂引起的震動的發現也可能適用於水基水力壓裂。 這兩種方法都可能誘發地震活動。

地震學家先前對這些震動的來源有爭議，有些人認為它們是由遠處發生的大地震引起的，而另一些人則假設它們是人類活動產生的噪音。 透過在堪薩斯州惠靈頓的水力壓裂現場周圍安裝地震儀，研究人員能夠確定地震確實與液體注入有關。

監測這些活動對於了解岩石的變形和追蹤注入後流體的運動至關重要。 建模實驗可以幫助確定安全的流體注入壓力，以盡量減少觸發破壞性地震活動的可能性。 然而，未知故障的存在使得預測所有情況下的結果變得具有挑戰性。

這項研究揭示了水力壓裂對地震活動的潛在影響，並強調需要仔細監測和監管，以減輕與該過程相關的風險。

來源：

– Shankho Niyogi、Abhijit Ghosh、Abhash Kumar 和 Richard W. Hammack。 “流體注入期間的震顫訊號是由斷層滑動產生的。” 科學。

– 加州大學河濱分校。 “無論使用何種液體，水力壓裂都會引起輕微的震動。” 《科學日報》，4 年 2023 月 XNUMX 日。