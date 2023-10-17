水星周圍神秘的「歌唱」等離子波

科學家們對太陽系中最小的行星水星有了一個令人著迷的發現。 由日本金澤大學天文學家 Mitsunori Ozaki 領導的研究人員檢測到水星周圍的「歌唱」等離子體波，這可以擴大我們對水星磁環境的了解。

水星的獨特之處在於，由於它靠近太陽，因此缺乏強磁場。 這些等離子體波或「哨聲」聲音的發現具有重要意義，因為它們通常是在地球、木星和土星等行星的大氣層中觀察和記錄的。 然而，這是第一次在水星周圍發現這種波，由於太陽風和太陽輻射的持續轟擊，水星幾乎不存在大氣層。

與地球不同，地球擁有臭氧層等永久輻射帶來捕捉太陽輻射，而水星缺乏這種保護。 因此，這項新發現為研究太陽風如何塑造水星的弱磁場提供了機會。

近幾個月來，有關水星的其他有趣事實也出現了。 儘管缺乏大氣層，這顆行星卻擁有自己獨特的極光。 此外，水星以其繞太陽運行速度快而聞名，只需 88 個地球日即可完成一圈。 令人驚訝的是，它並不是太陽系中最熱的行星；它是太陽系中最熱的行星。 這個稱號屬於金星，因為它有濃厚的大氣層。 此外，科學家觀察到水星正在逐漸縮小，這一現像多年來一直困擾著研究人員。

水星周圍等離子體波的發現擴展了我們對水星及其磁性環境的了解。 它為科學家提供了新的機會，可以更深入地研究水星的奧秘，並更了解太陽風對這顆岩石行星的影響。

來源：

– 金澤大學

– 科學警報