發現地下水排放影響大堡礁

南十字星大學的科學家最近進行的一項研究表明，大堡礁正受到透過地下水排放進入生態系統的氮和磷的顯著影響。 這項發現表明，目前的保護和復原工作可能需要從新的角度進行。

地下水排放是指從地下含水層和海底等來源釋放出海洋水線以下的水。 研究團隊利用天然示蹤劑，從昆士蘭海岸的近海斷面、河流和沿海鑽孔收集了數據。 研究團隊發現，地下水排放提供的養分是河川輸入的 10-15 倍，經由地下水進入珊瑚礁的氮幾乎是河水的兩倍。

先前，減輕養分對珊瑚礁影響的大部分努力都集中在河川系統的流出。 然而，這項研究強調需要考慮地下水中養分的長期儲存，這些養分可以在幾十年內排放到沿海水域。 藻華、棘冠海星爆發和魚類疾病等有害影響與營養水平過高有關。

這項研究強調了了解和管理營養源對於保護大堡礁的重要性。 為了子孫後代保護珊瑚礁，管理方法的策略轉變是必要的。 努力必須集中於減少地下水和河流來源的養分輸入。

這項研究由澳洲研究委員會、赫爾曼斯萊德基金會和大堡礁基金會資助。 透過揭示生態系內複雜的營養動態，這項研究有助於大堡礁正在進行的保護和恢復工作。

來源：

– 環境科學與技術：“海底地下水排放量超過河流輸入，成為大堡礁的營養來源”，作者：Douglas R. Tait、Isaac R. Santos、Sèbastien Lamontagne、James Z. Sippo、Ashley McMahon、Luke C. Jeffrey和達米安·T·馬赫

– 南十字星大學