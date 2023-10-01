南部非洲出土世界上最古老的人造建築

來自英國、比利時和尚比亞的考古學家在南部非洲發現了世界上最古老的人類建築。 該結構至少有 XNUMX 萬年的歷史，由加工木材製成，可能被用作濕地地區的高架軌道或高架平台。 這項發現是在尚比亞北部的澇地發現的，其歷史是之前已知的任何人造建築的兩倍。 這項發現有望改變考古學家對早期人類技術和認知能力的理解。

木結構只是卡蘭博河南岸更大的史前人類存在的一小部分。 該地區以其自然奇觀（235 公尺高的瀑布和 300 公尺深的峽谷）而聞名，很可能吸引了早期人類狩獵採集者來到該地區。 瀑布和當地不同的地形為狩獵和採集提供了資源和機會。 瀑布附近有沼澤、小湖泊、水道、河邊林地和肥沃的氾濫平原。 這條河入坦噶尼喀湖，那裡盛產魚類，吸引了動物。

考古學家發現了木結構的兩個部分——一段1.4公尺長的樹幹和一個樹樁。 這些是由史前木匠修改的。 他們還發現了石製的切割、砍伐和刮削工具，以及可能用於烹飪的爐灶。 居住在那裡的史前人類屬於現已滅絕的海德堡人，該物種繁盛於 600,000 萬至 300,000 萬年前。

該研究計畫名為“人類的深層根源”，參與者包括來自利物浦大學、阿伯里斯特威斯大學、皇家霍洛威大學和列日大學以及贊比亞國家博物館委員會和國家遺產保護委員會的專家。 發光測年技術被用來確定這些發現的年齡。 計畫主任拉里·巴勒姆教授表示，這項發現正在改變我們對早已滅絕的人類物種的理解。

來源：

– Nature（學術報告）：[連結]

– Deep Roots of Humanity 研究計畫與利物浦大學：[連結]