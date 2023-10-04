NASA 的 OSIRIS-REx 任務發現了令人驚訝的小行星樣本成分

參與 NASA OSIRIS-REx 任務的科學家打開裝有從近地小行星 Bennu 收集的樣本的罐子時，對意外的發現感到驚訝。 容器蓋子和底座上附著的多餘黑色細粒物質可能為了解小行星的成分提供有價值的見解。

OSIRIS-REx 任務的完成標誌著 NASA 的一個重要里程碑。 經過 7 年的旅程，行駛了 3.86 億英里的距離，太空船在貝努表面進行了觸碰式機動，於 24 月 XNUMX 日成功降落在猶他州的沙漠。

2020 年 XNUMX 月，太空船利用其 TAGSAM（即觸即走樣本採集機制）擾動貝努表面並收集樣本。 收集到的物質非常豐富，以至於在樣本頭固定在罐中之前，就觀察到顆粒飄逸到太空中。

這項意外發現促使科學家考慮對罐內發現的材料進行快速檢查的可能性。 透過研究黏附在容器表面的深色細粒材料，研究人員希望獲得有關貝努的成分和起源的寶貴見解。

了解像貝努這樣的小行星的組成對於科學家解開太陽系形成和演化之謎至關重要。 透過分析從小行星貝努獲得的樣本，研究人員旨在破解這顆小行星在太陽系早期階段的作用，並有可能深入了解地球生命的起源。

這一意想不到的發現開闢了新的研究途徑，並強調了像奧西里斯-雷克斯這樣的太空任務在擴展我們對宇宙和我們在宇宙中的地位的認識方面的重要性。

來源：

- 美國有線電視新聞網