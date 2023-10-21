新小行星“Polyhymnia”引發了有關未知元素的疑問

亞利桑那大學最近進行的一項研究發現了一顆名為「Polyhymnia」的小行星，它違背了地球上已知的元素。 這項發表在《歐洲物理雜誌 Plus》上的研究表明，Polyhymnia 的密度比地球上發現的任何元素都高，這表明存在目前在我們的元素週期表中不存在的元素。

波利海姆尼亞位於火星和木星之間的小行星帶，由於距離地球較近，它被歸類為「近地」小行星。 雖然小行星看起來並不重要，但它們的成分卻讓天文物理學家和美國太空總署科學家著迷。 事實上，NASA 正在積極尋找 Polyhymnia，以便獲取樣本並進一步研究其特性。

亞利桑那大學物理學教授約翰·拉菲爾斯基（Johann Rafelski）對這一發現發表了評論，他指出，如果像波利海姆尼亞這樣的小行星含有超重元素，就會引發人們對這些元素是如何形成以及為什麼在其他地方沒有發現它們的疑問。 Polyhymnia 的密度甚至超過了地球上已知密度最大的元素，例如鋨，鋨因其質子數量最多而聞名。

亞利桑那大學團隊將 Polyhymnia 歸類為「CUDO」（緻密超密天體），表明其存在目前人類未知的成分。 據信，該元素保持穩定，原子序數為 164，這表明其密度比我們目前已知的任何元素都要高得多。

美國太空總署已經開始製定發射無人太空船的計劃，以研究和檢索波利海姆尼亞的樣本。 這項任務是亞利桑那大學和美國太空總署最近合作完成的，成功地從小行星貝努 (Bennu) 上帶回了樣本。 這些樣本被發現富含碳，顯示小行星內可能存在有價值的金屬。

波利海姆尼亞的發現及其奇特的密度提出了關於宇宙中未知元素的存在及其形成方式的令人興奮的問題。 即將執行的研究和取回這顆小行星樣本的任務將為了解太陽系的奧秘提供寶貴的見解。

定義：

– 小行星：繞太陽運行的小型岩石天體，通常出現在火星和木星之間的小行星帶。

– 密度：每單位體積物質的質量。

– 元素：無法以化學方法分解為更簡單物質的物質。 元素在周期表上以符號表示。

– 元素週期表：化學元素的表格排列，依原子序、電子組態和重複化學性質進行組織。

– 質子：一種帶正電荷的亞原子粒子，存在於原子核中。

來源：

– 研究發表在《歐洲物理雜誌 Plus》上

– 亞利桑那大學新聞稿