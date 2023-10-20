發展預測環境污染物對貝加爾海豹雌激素受體活化的模型

愛媛大學海洋環境研究中心（CMES）的研究人員開發了一種模型，可以預測環境污染物激活貝加爾海豹雌激素受體的能力。 本研究利用體外實驗和電腦模擬來評估雙酚 (BP) 和羥基化多氯聯苯 (OH-PCB) 對雌激素受體 α (bsERα) 和 β (bsERβ) 亞型的活化潛力。

體外實驗表明，大多數 BP 和 OH-PCB 對兩種 bsER 亞型都表現出雌激素樣活性。 在測試的 BP 中，雙酚 AF 表現出最強的雌激素樣活性。 同樣，在測試的 OH-PCB 中，4'-OH-CB50 和 4'-OH-CB30 分別表現出最強的抗 bsERα 和 bsERβ 活性。

為了進一步研究這些環境污染物如何與 bsER 結合，進行了電腦對接模擬。 根據這些模擬結果和污染物的結構特性，開發了兩種 bsER 亞型的定量構效關係 (QSAR) 模型。 這些模型在體外實驗中準確預測了每種環境污染物的活化潛力，區分了對 bsERα 和 bsERβ 活化的化合物和不活化的化合物。 研究人員也確定了影響污染物活化潛力的重要因素。

此外，研究人員使用相同的方法成功建立了一個 QSAR 模型，可以預測小鼠雌激素受體（ER）的活化潛力。 這證明了這種建模方法在不同物種中的適用性。

此模型的發展是理解和預測環境污染物對貝加爾海豹內分泌系統影響的重要一步。 它提供了一個寶貴的工具，用於評估這些污染物的潛在風險，並為這一脆弱物種的保護工作提供資訊。

資料來源：Hoa Thanh Nguyen 等人，“透過電腦模擬和分子描述符預測環境污染物對貝加爾海豹雌激素受體的體外反式活化效力”，生態毒理學和環境安全（2023 年）。