診斷領域的突破：CRISPR 技術以前所未有的精確度和速度檢測猴痘病毒

來自 Peter Doherty 感染與免疫研究所以及 Walter 和 Eliza Hall 醫學研究所的科學家開發了一種革命性的診斷工具，稱為 MPXV-CRISPR。 他們的合作研究發表在《刺胳針微生物》上，展示了 CRISPR 技術在檢測猴痘病毒 (MPXV) 方面的強大功能，其準確性和速度無與倫比。

雖然 CRISPR 因其基因編輯能力而廣為人知，但它最近被用來設計高度敏感的診斷工具。 MPXV-CRISPR 充當“超精確偵探”，快速識別臨床樣本中與病毒相關的特定遺傳物質。 研究人員對該工具進行了編程，以針對 MPXV 獨特的基因序列，使用 523 個 MPXV 基因組的資料庫來建立與病毒 DNA 結合所需的「指南」。

當臨床樣本中存在病毒 DNA 時，CRISPR 系統會被引導至目標並發出顯示病毒存在的訊號。 MPXV-CRISPR 實現的靈敏度和精確度可與金標準 PCR 方法相媲美，但測試時間顯著縮短。

MPXV-CRISPR 的突破性特點之一是診斷速度。 目前的猴痘診斷通常涉及集中實驗室檢測，可能需要幾天才能得出結果。 相較之下，MPXV-CRISPR 可以在 45 分鐘內檢測出病毒。

為了滿足世界衛生組織制定的標準，研究團隊的目標是將 MPXV-CRISPR 改造為便攜式設備，用於護理點的現場檢測。 這項技術有可能徹底改變猴痘的管理，提供更快的準確診斷，特別是在資源有限和偏遠地區。 透過加速治療和改善患者的治療結果，分散的檢測方法可以顯著增強公共衛生對猴痘爆發的反應。

該研究是與墨爾本性健康中心和莫納什大學合作進行的。 研究人員相信 MPXV-CRISPR 代表了診斷領域的重大進步，並有望改變未來的疾病管理。

資源：

柳葉刀微生物。 （2023）。 使用 CRISPR-Cas12a 介導的檢測快速檢測猴痘病毒：實驗室驗證和評估研究。