動物何時首次進化？ 解決爭論的新方法

科學家估計，當今生活著近 8 萬種動物，展示了地球上巨大的生物多樣性。 然而，幾個世紀以來，動物首次進化的問題一直是爭論的話題。 已知最古老的動物化石可以追溯到大約 500 億年前，其結構已經很複雜，肉眼可見。 但最近的發現，例如 574 至 539 億年前的奇特埃迪卡拉生物群化石，顯示動物可能已經存在得更早。

古生物學家也發現了大約八億年前的海綿狀化石，但不能最終證明它們是動物。 此外，化石記錄充滿了空白，因為只有生命的一小部分已經化石化。 為了應對這些挑戰，科學家轉向分子生物學和使用分子鐘來估計動物起源的時間。

分子鐘透過比較現代動物的 DNA 來確定進化程度。 雖然對動物起源的估計範圍為 800 億至 700 億年前，但基於化石和分子鐘的不同估計的存在引起了爭議。

在最近的一項研究中，科學家提出了一種估計動物起源時間的新方法。 研究人員沒有關注最古老的動物化石，而是研究了可以保存第一批動物的岩石類型。 他們發現富含黏土礦物的岩石具有抗菌特性，可以保存軟組織，是形成化石的理想選擇。 然而，大約 790 億年前的岩石具有這些富含黏土的特性，但不含動物化石，這表明當時動物可能尚未進化。

需要進一步的研究來繼續尋找動物起源的證據。 透過探索更多的地質時代並檢查有可能保存第一批動物的岩石，科學家希望更了解動物首次出現在地球上的時間。

資源：

– 達爾文，查爾斯。 透過自然選擇來論物種起源，或在生命鬥爭中保護受青睞的種族。 默里，1859 年。