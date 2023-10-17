歐空局的攤舖機工程旨在月球上創造適合道路行駛的表面

歐洲太空總署 (ESA) 啟動了一個名為 PAVER 的項目，旨在在月球上建造適合道路行駛的表面。 這項雄心勃勃的努力旨在透過利用強大的雷射將月球塵埃熔化成固體玻璃表面，鋪平月球表面的活動區域，包括道路和著陸場。 PAVER計畫由德國BAM材料研究與測試研究所、阿倫大學、奧地利LIQUIFER Systems Group和德國克勞斯塔爾理工大學領導。

進行此類專案的必要性源自於月球塵埃所帶來的挑戰，月球塵埃超細、具有磨蝕性且黏性強。 在阿波羅時代，月球塵埃造成了嚴重的問題，堵塞設備並腐蝕太空衣。 阿波羅17號月球車積聚的灰塵導致了過熱的威脅，而蘇聯的月球車2號則因散熱器被灰塵覆蓋而導致過熱。

PAVER 計畫旨在透過使用 12 千瓦二氧化碳雷射熔化模擬月塵來克服這些挑戰。 這個過程產生了三角形的、中心中空的幾何形狀，這些形狀可以聯鎖起來，在大面積的月球土壤上形成固體表面。 這些表面可以用作道路或著陸場。

所得材料呈玻璃狀且易碎，但可以承受向下的壓力。 即使損壞，仍然可以使用並根據需要進行修復。 研究小組估計，一個100平方公尺、厚度為115公分的著陸場可以在XNUMX天內完成。

該計畫是對歐空局基本活動透過開放空間創新平台（OSIP）發起的創意呼籲的回應，該平台尋求與地外製造和建設相關的研究創意。 PAVER 計畫被譽為一項有效的投資，為進一步研究開闢了多種有希望的途徑。

當太空人準備返回月球表面時，創建適合道路行駛的表面可以顯著提高月球探索的安全性和效率。 PAVER 計畫為解決月球塵埃帶來的挑戰提供了一個潛在的解決方案，使月球更適合居住，更適合未來的任務。

來源：

– 歐空局

– BAM 材料研究與測試研究所

– 艾倫大學

– LIQUIFER 系統集團

– 克勞斯塔爾理工大學

– 德國航空航天中心太空材料物理研究所，DLR