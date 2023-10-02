美國太空總署的 OSIRIS-REx 任務取得了一個重要的里程碑，其裝有小行星樣本的太空艙成功降落在猶他州。 太空艙配備了感測器設備，放置在其旅程中的峰值加熱點。

24 月 80 日早些時候，太空船跳傘進入位於鹽湖城以西約 XNUMX 英里的猶他州測試和訓練場的國防部杜格威試驗場。 OSIRIS-REx 任務旨在從小行星收集樣本並將其帶回地球進行進一步研究。

起源光譜解釋資源識別安全風化層探索者 (OSIRIS-REx) 任務是 NASA 首次從小行星碎片樣本返回任務。 太空船前往一顆名為貝努的小行星，並使用機械手臂從其表面收集材料。

在太空艙下降過程中放置在峰值加熱點下的感測器設備對於監測溫度和其他條件至關重要。 這些數據將為重返過程提供有價值的見解，並有助於改進涉及樣本返回的未來任務。

NASA成功的樣本返回任務是太空探索領域的重大成就。 收集到的樣本將為科學家提供有關小行星的成分和起源的寶貴資訊。 這些數據將有助於我們了解太陽系的形成和演化。

OSIRIS-REx 任務代表了我們在探索小行星以及未來利用其資源的可能性方面向前邁出了重要一步。 對樣本的進一步分析將揭示新的見解，並為未來針對小行星進行科學探索和潛在資源開採的任務鋪平道路。

來源：

– 約翰霍普金斯大學/本傑明費爾南多（圖片來源）

– NASA（OSIRIS-REx 任務）