人類進化的驚人真相：我們畢竟沒有那麼特別

幾個世紀以來，人們一直相信智人（即現代人類）是地球上唯一存在的真正人類。 以前的人類物種，例如尼安德特人，被認為是最終滅絕的較小形式。 然而，DNA 技術的最新進展挑戰了這個長期信念。 科學家已經能夠從古代人類身上提取DNA，其中包括早期人類祖先和其他親戚，這徹底改變了人類歷史的研究。

DNA 分析的結果與考古證據結合，重塑了我們對人類演化的理解。 事實證明，在人類歷史的大部分時間裡，智人與其他各種古人類物種共存。 這些現已滅絕的群體在許多方面與我們相似，DNA 證據甚至表明人類與尼安德特人、丹尼索瓦人和其他「幽靈群體」等物種有著密切的互動。

這些發現促使專家重新思考人類的意義。 我們現在認識到，這些其他人類物種與我們並沒有根本上的不同，但代表了不同的人類方式。 他們有自己獨特的行為和文化習俗，如洞穴繪畫、狩獵大型動物和建築結構。 我們的祖先可能與這些群體進行了雜交，導致他們的遺傳密碼融入了現代人類。

與先前對人類優越性的信念相反，我們現在了解到，我們的古代人類表親是複雜的生物，能夠做出複雜的行為和文化表達。 現代人類是進化巔峰的觀念是植根於殖民主義和精英主義的早期偏見的產物。 事實是，我們的進化故事要複雜得多，並且與其他古人類物種交織在一起。

古DNA的研究為理解人類演化開闢了新途徑。 透過將現代人類的基因組與尼安德特人、丹尼索瓦人和其他群體的基因組進行比較，科學家發現了雜交的明確證據。 這些發現挑戰了分隔不同古人類物種的「牆」的概念，而是強調了我們遺傳遺產的相互關聯性。

總之，人類並非僅由智人來定義。 我們的進化史與其他古人類物種有著錯綜複雜的聯繫，我們與它們共享地球並交換基因。 這些發現令人謙卑地提醒我們，我們是更大的人類多樣性網絡的一部分，而優越人類物種的想法只是一個神話，根據科學證據不再成立。

來源：

– “作為人類意味著什麼？：古代 DNA 提出的問題多於它給出的答案”，Erika Engelhaupt，《國家地理》（2019 年 XNUMX 月）

– 多倫多大學 Bence Viola 的“古代 DNA 分析”

– 訪問倫敦自然歷史博物館人類進化專家 Chris Stringer、史密森尼人類起源計畫主任 Rick Potts、石溪大學考古學家 John Shea 和加拿大歷史博物館體質人類學館長 Janet Young 。