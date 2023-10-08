本週科學新聞：發掘維京寶藏、軟地球內核和諾貝爾獎得主

在考古學領域，這是令人興奮的一周，充滿了令人難以置信的文物和寶藏的發現。 在挪威，人們在一個家庭的後院發現了一件 1,200 年前的維京寶藏。 此外，挪威還發現了比維京寶藏更古老的描繪北歐諸神的黃金雕像。 丹麥著名的耶林石是最早提及該國現代名稱的地方，同時也揭示了有關其創造者的新見解。 這些發現只是本週考古學眾多發現的冰山一角。

深入地球內部，科學家對地球內核有了驚人的發現。 先前人們認為它是一個實心金屬球，但新的研究表明，內核出乎意料地柔軟，而且不像以前想像的那麼堅硬。 這種柔軟性可能歸因於過度活躍的原子。 在其他與地球相關的新聞中，衛星數據顯示，今年的臭氧空洞已擴大到南極洲大小的兩倍左右，東加水下火山 2021 年的噴發可能會導致這一擴大。

詹姆斯·韋伯太空望遠鏡在我們的星球之外冒險，繼續以其非凡的發現讓科學家們驚嘆不已。 突破物理原理的流氓天體和「不可能」的星系已經被觀測到。 此外，冥王星之外可能有十幾個天體可以揭示我們太陽係以前未知的部分。

在健康領域，Novavax 開發的更新版 COVID-19 疫苗已獲得美國食品藥物管理局的批准。 在一項針對囓齒動物的研究中，發現神經元並不是負責大腦記憶的唯一細胞。 此外，遺傳因素可能會影響個人考慮素食的成功。

隨著十月的到來，諾貝爾獎頒獎季也隨之而來。 物理、化學和醫學獎項均授予顯著成就，例如微小光片的創造、奇特量子點的發現以及 mRNA 疫苗的突破性工作。

本週分享的引人入勝的圖像之一是美國宇航局毅力號火星車拍攝的火星塵暴的螢幕截圖。 塵暴高度約 1.2 英里，比帝國大廈高五倍。

在接下來的一周，北美洲、中美洲和南美洲某些地區的天文觀測者將有機會目睹「火環」日食。 然而，重要的是要採取預防措施，不要直視太陽。 使用 DIY 日食觀察器、特殊眼鏡或迪斯可球將能夠安全地觀察這一天體事件。

來源：

– 考古發現：Live Science

– 地球核心：即時科學

– 詹姆斯韋伯太空望遠鏡：即時科學

– 健康新聞：生活科學

– 諾貝爾獎：生命科學

– 火星塵暴：即時科學

– 日食：生活科學