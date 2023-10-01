詹姆斯韋伯太空望遠鏡發現愛因斯坦環和古代超新星

詹姆斯韋伯太空望遠鏡本週取得了非凡的發現。 它捕捉了令人驚嘆的「愛因斯坦環」的圖像，發現了一顆可能解開宇宙最大謎團之一的古老超新星，並在意想不到的位置觀察到了數千個類似銀河系的星系。 這些發現展示瞭望遠鏡在深空探索方面令人難以置信的能力。

在我們的太陽系中，西村彗星遭受了太陽風暴的襲擊，凸顯了我們天體鄰居的動態性質。 此外，太空人弗蘭克·盧比奧從國際太空站返回，打破了他停留時間的記錄。 科學家也開發了可以探測外星生命的人工智慧，儘管其功能細節仍在探索中。

轉向水生哺乳動物的世界，人們觀察到座頭鯨有一種被稱為「海帶」的行為，即它們使用海藻來梳理自己。 然而，這種行為對一些機會主義虎鯨產生了負面影響，它們成為了與鯨魚新發現的互動的受害者。

對於哺乳動物來說，這是一個不幸的消息，據預測，下一個超級大陸，終極盤古大陸，將在未來 250 億年內變得異常炎熱，使哺乳動物無法適應。 然而，這是一個遙遠的未來問題，而不是眼前的威脅。

在醫療保健方面，科學家正在測試一種可選擇性抑制免疫系統的「反向疫苗」。 這種方法在治療小鼠的多發性硬化症樣疾病方面顯示出了希望，為人類的潛在應用帶來了希望。 此外，抗病毒藥物 molnupiravir 被發現會影響導致 COVID-19 的病毒的進化。 需要進一步的研究來了解這項發現對傳播和新變種出現的影響。

在古代世界，最近在土耳其發現的一塊古代泥板包含 3,000 多年前「失落」的印歐語言的文字。 儘管這些詞語的含義仍有待破譯，但學者們認識到它們是儀式文本的一部分，為了解古代文明的實踐和信仰提供了見解。

最後，科學家在擴散滲透領域取得了長足進步，這種現象可以在水上書寫。 雖然發音具有挑戰性，但擴散滲透提供了用文字或圖像標記水面的實際應用。

這些多樣化的發現展示了科學探索的廣度以及我們對宇宙、古代文明和自然世界的複雜性知識的持續追求。

來源：

——美國宇航局詹姆斯·韋伯太空望遠鏡

– Live Science：小鼠多發性硬化症的“反向疫苗”