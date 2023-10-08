科學家發現早期星系的起源

在一項令人驚訝的發現中，詹姆斯韋伯太空望遠鏡發現了一系列可以追溯到宇宙早期階段的成熟星系。 這項發現讓科學家們對現有的宇宙學理論提出了質疑。 然而，一項新的研究可能會提供符合當前科學理解的解釋。

詹姆斯韋伯太空望遠鏡於去年開始運行，為人們提供了對宇宙早期歷史的非凡洞察。 它觀測到了宇宙黎明時期存在的一組星系，這是一個神秘的時代。 這些巨大而成熟的星系的存在與預期相矛盾，並引發了對宇宙學基本原理的質疑。

科學家一直在不顧現有科學知識的情況下積極致力於解開這個謎團。 最新的研究提供了一個潛在的解決方案，不需要對宇宙理論進行徹底的重新評估。

西班牙新創公司 PLD Space 為火箭發射做準備

西班牙新創公司 PLD Space 正在準備測試發射其可重複使用的 Miura-1 火箭。 這次發射將標誌著「微型發射器」發展的一個重要里程碑，並將是歐洲首次完全私人的火箭發射。

測試發射定於週六早些時候在西班牙西南部的韋爾瓦進行。 PLD Space 旨在透過這次亞軌道任務展示其可重複使用火箭技術的可行性。 在六月嘗試失敗後，該公司渴望展示其創新火箭的潛力。

古代人類足跡的歷史比預期早數千年

新的研究表明，人類佔領北美地區的時間比之前認為的要早得多。 在新墨西哥州白沙國家公園發現的腳印化石已確定距今約 21,000 至 23,000 年。

這項發現基於放射性碳和光激發光測年技術，表明智人在上一個冰河時期最惡劣的條件下曾在北美存在過。 這些發現揭示了我們物種在極端環境中的復原力和適應性。

來源：

– 科學家解開宇宙最早星系之謎

– 西班牙 PLD Space 進入歐洲測試火箭發射倒數計時

– 新測試證實了新墨西哥州古代人類足跡的古老性