美國太空總署的小行星樣本安全地運送到猶他州沙漠

美國太空總署最新的太空任務實現了一個重要的里程碑，裝載著有史以來從小行星收集到的最大土壤樣本的太空艙成功降落在猶他州沙漠。 太空艙從奧西里斯-雷克斯號太空船中釋放出來，降落在鹽湖城以西的指定著陸區。

OSIRIS-REx 太空船一直在執行從小行星貝努收集樣本的任務，並在今年稍早完成了這項任務。 週日，運載著珍貴貨物的橡皮糖形狀的太空艙重新進入地球大氣層，並安全降落到猶他州沙漠。

這對 NASA 來說是一項重大成就，因為它標誌著自 1960 世紀 1970 年代和 XNUMX 年代阿波羅任務帶回月球岩石以來，首次將小行星樣本成功帶回地球。 科學家渴望研究小行星樣本，因為它可以提供有關太陽系形成的寶貴見解，並可能提供有關地球生命起源的線索。

在其他與太空相關的新聞中，美國太空部隊正在探索與中國建立熱線的可能性，以防止太空危機。 太空作戰負責人錢斯·薩爾茨曼將軍表示，太空軍與中國同行之間需要直接溝通，以緩和緊張局勢。 雖然內部進行了討論，但尚未與中國進行正式接觸。

與中國建立熱線可能是確保太空和平合作並避免潛在衝突或誤解的關鍵一步。 美國認識到太空探索國際合作的重要性，並致力於與所有航太國家建立更好的溝通管道。

這兩項進展都凸顯了太空探索領域的持續進步與合作，以及天基活動在現代世界中日益增長的重要性。

來源：

– 美國宇航局：www.nasa.gov

– 路透社：www.reuters.com