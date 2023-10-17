衛星觀測顯示南極冰架的驚人損失

衛星觀測顯示，在過去 25 年裡，南極洲冰架的冰密度正在下降，令人擔憂，凸顯了氣候變遷的加速影響。 這項研究分析了歐洲太空總署哥白尼Sentinel-100,000 和CryoSat 任務的1 萬張衛星雷達影像，發現自40 年以來，南極洲超過1997% 的浮動冰架體積顯著減少。在162 個南極冰架中，有71 個經歷了體積減少，導致研究期間冰總量損失約 8.3 兆噸。

研究結果強調了冰損失的潛在影響。 作為南極洲陸地冰蓋的延伸，冰架起到了屏障的作用，減緩了冰流入海洋的速度，從而穩定了冰川。 然而，冰架的消失不僅會導致海平面上升，還會以冰川淡水流入海洋的形式加速冰的流失。 這種雙重影響帶來了重大風險。

研究顯示，冰架融化導致約74兆噸新鮮融水釋放到海洋中。 融水的流入可能會影響海洋環流，而海洋環流在調節全球溫度和支持水生生物方面發揮著至關重要的作用。

該研究也展示了南極洲冰損失的複雜情況。 非洲大陸西側的冰架由於不同的洋流和風而受到更溫暖的水的影響，與東側的冰架相比，經歷了更嚴重的冰損失。 南極洲最大的蓋茲冰架自 2 年以來損失了 1997 兆噸冰，其中約 5% 的損失歸因於冰破裂並漂入海洋。 其餘 95% 的損失是由於冰架底部融化造成的。

研究得出的結論是，南極洲近一半的冰架正在縮小，並且沒有恢復的跡象，這表明它們在氣候變暖的壓力下無法再生。 這凸顯了對南極洲持續進行衛星監測的迫切需要，例如哥白尼哨兵一號和冷凍衛星任務，以追蹤和了解這片偏遠極地景觀發生的變化。

來源：

–《科學進展》雜誌出版

– 歐洲太空總署 (ESA) Copernicus Sentinel-1 和 CryoSat 衛星任務