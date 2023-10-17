深空氣候觀測站捕捉日食的壯觀照片

由美國太空總署、美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 和美國空軍聯合開發的深空氣候觀測站 (DSCOVR) 衛星最近拍攝到了發生在14 年2023 月1 日。這次日食讓美洲各地數百萬天文觀測者著迷，DSCOVR 從近XNUMX 萬英里之外的獨特視角提供了令人驚嘆的景色。

DSCOVR 拍攝的圖像展示了我們的星球，在廣闊的黑暗太空中呈現出充滿活力的藍色色調。 然而，由於月球的昏暗陰影，北美的很大一部分地區顯得很安靜。 這顆衛星的主要任務是監測太陽風並增強太空天氣預報。 此外，它還利用 NASA 的地球多色成像相機 (EPIC) 來觀察地球並捕捉令人驚嘆的事件，例如最近的日食。

當月球位於地球和太陽之間，擋住了我們的視線時，日食就會發生。 這些排列相對罕見，因為與地球繞太陽的軌道相比，月球繞地球的軌道傾斜約 5 度。

在最近的日食期間，月球和太陽在地球天空中的大小似乎大致相同。 然而，月球的橢圓軌道意味著它無法完全覆蓋太陽，從而導致環形或“火環”食。 在這種類型的日食中，月盤周圍有一個明亮的光環。 那些有幸位於 130 英里寬的環形路徑內的人親眼目睹了這一壯麗的現象。

除了 DSCOVR 之外，當月球的影子從東南部穿過美國時，其他地球軌道衛星也捕捉了日食的圖像和影片。

來源：

– 圖片來源：Brett Tingley/Space.com/Future

–美國宇航局

– 美國國家海洋和大氣管理局

– 美國空軍