探索南極洲東部冰層下的古老景觀

最近的一項研究揭示了東南極洲冰蓋下隱藏的古老景觀，讓我們得以一睹該地區冰期前的過去。 英國達勒姆大學進行的研究利用衛星資料發現了奧羅拉和施密特冰下盆地附近的一塊土地，該盆地在長達 34 萬年的時間裡基本上保持不變。 正如該研究的共同主要作者斯圖爾特·賈米森（Stewart Jamieson）所描述的那樣，這片土地在冰蓋形成之前提供了「景觀的幽靈」。

利用現有數據，研究人員能夠繪製冰表面的起伏圖，這與下方海拔的變化相對應。 這些微妙的梯度揭示了位於地表下 1.2 英里（2 公里）處的冰下景觀。 該景觀由三個獨立的陸地組成，由 U 形山谷連接，表明它們曾經是連續地層的一部分。 然而，在古代岡瓦納超大陸分裂期間，構造力可能導致這些大陸的分離。

研究表明，隨著白堊紀時期氣候變冷，冰蓋在每塊大陸的頂部形成。 隨後的融化和徑流形成了流向當時正在開放的海岸的河流。 大約 34 萬年前，覆蓋今天南極洲的巨大冰蓋不斷生長並埋葬了整個大陸，保留了這片冰河前的景觀。

有趣的是，由於冰蓋的重量，東南極洲的一些地區經歷了嚴重的侵蝕。 然而，在最近發現的地點，冰的厚度還沒有達到允許水積聚的厚度，從而防止侵蝕。 這表明這種特殊的景觀在數百萬年來保持相對穩定。

雖然需要進一步調查來確認景觀的年齡，但鑽穿冰層以從現場提取岩石和沈積物樣本將提供有價值的見解。 了解東南極冰蓋下的古老景觀對於預測其在暖化世界中的行為至關重要。 透過了解地形的形狀和特徵，科學家可以深入了解當前的冰流並預測未來的變化。

常見問題

最近的研究在東南極洲冰蓋下發現了什麼？

這項研究揭示了東南極洲冰蓋下長達 34 萬年的古老景觀基本上保持完好。

這片古老的景觀是如何被發現的？

研究人員利用衛星資料繪製了冰表面海拔的變化圖，這與底層景觀的變化相對應。 這些微妙的梯度揭示了埋藏在地表下 1.2 英里（2 公里）的冰下景觀。

這一發現有何意義？

了解東南極洲下方的冰期前景觀可以為預測暖化世界中冰蓋的行為提供寶貴的見解。 透過研究地形的形狀和特徵，科學家可以更好地了解冰的當前流動並預測未來的變化。

是否有計劃確認景觀的年齡？

研究人員希望透過鑽探冰層並從現場提取岩石和沈積物樣本來進行進一步的調查。 這將有助於更準確地確定景觀的年齡。