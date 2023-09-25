研究揭示了撒哈拉沙漠綠化的新見解

最近發表在《自然通訊》上的一項研究為過去 800,000 萬年來撒哈拉沙漠的周期性綠化提供了新的見解。 由赫爾辛基大學和布里斯託大學的愛德華·阿姆斯特朗博士領導的研究表明，北非的這些潮濕時期受到地球繞太陽軌道變化的影響，並在冰河時期受到抑制。

研究利用氣候模式來模擬撒哈拉綠化的歷史間隔，為這些潮濕事件的時間和強度如何受到北半球大型、遙遠的高緯度冰蓋的遠程影響提供證據。 研究人員能夠模擬與古氣候觀測結果相當的非洲濕潤期，從而揭示這些事件發生的原因和時間。

歷史上，撒哈拉沙漠週期性地長滿植被，河流、湖泊和依賴水的動物繁衍生息。 這些北非濕潤時期在提供非洲以外的植被走廊方面發揮了至關重要的作用，促進了包括早期人類在內的各種物種在世界各地的傳播。

撒哈拉沙漠的綠化被認為是由地球軌道條件的變化所驅動的，特別是地球軌道進動。 這是指地球繞其軸的擺動運動，它影響大約 21,000 年周期的季節性。 這些變化影響地球在不同季節接收的能量，最終控制非洲季風的強度和該地區植被的分佈。

研究證實，由於地球軌道進動的變化，北非濕潤期每 21,000 年發生一次。 這導致北半球夏季變暖，西非季風系統增強，撒哈拉沙漠降水增加，導致稀樹草原型植被蔓延。

有趣的是，研究還表明，在冰河時期，大型冰川冰蓋冷卻大氣並抑制非洲季風系統時，並沒有潮濕期。 這項發現強調了這些遙遠地區之間的重要聯繫，這可能阻礙了包括人類在內的物種在過去 800,000 萬年的冰川期離開非洲。

研究人員對結果以及修訂後的模型能夠準確表示過去的變化並提供對未來氣候變遷的見解的能力表示興奮。 了解推動撒哈拉綠化的因素對於預測和減輕該地區未來氣候變遷的影響至關重要。

來源：

– 自然通訊

– 赫爾辛基大學

– 布里斯託大學