去除水中微塑膠的環保解決方案

韓國科學技術研究院（KIST）的研究人員開發出一種環保材料，可以有效去除水中的微塑膠。 微塑膠是一種塑膠廢物，隨著時間的推移會分解成小於 20 微米的顆粒，對環境和健康構成重大風險。 目前的水處理廠無法去除小於 20 微米的微塑料，因此有必要尋找替代方案。

KIST 水循環研究中心的 Jae-Woo Choi 博士和他的團隊開發了一種基於金屬有機骨架的固體絮凝劑，可以在可見光照射下聚集奈米塑膠。 該材料以普魯士藍為基礎，普魯士藍是一種基於金屬有機框架的物質，以前曾用於吸附廢水中的放射性元素。

研究人員發現，普魯士藍在可見光下可以有效聚集微塑膠。 然後他們開發了一種材料，透過調整晶體結構來最大限度地提高普魯士藍的聚集效率。 當材料受到可見光照射時，小至0.15微米的微塑膠可以聚集到約4,100倍大的尺寸，更容易去除。

在實驗中，研究人員能夠使用開發的材料去除水中高達 99% 的微塑膠。 此外，該材料可絮凝自身重量三倍以上的微塑料，比使用鐵或鋁的傳統絮凝劑高出約250倍。

這種環保的解決方案不僅能有效去除微塑料，也能使用對人體無害的普魯士藍。 它是一種固體絮凝劑，很容易回收水中的殘留物，並且它使用自然光作為能源，從而實現低能耗過程。

研究人員認為，這項技術具有很高的商業化潛力，可應用於一般河川、廢水處理設施和淨水廠。 除了微塑膠之外，該材料還可用於去除水系統中的其他污染物。

這項研究得到了科學和資訊通信部的支持，並於 1 月 XNUMX 日發表在國際期刊《水研究》上。

資源：

– 韓國科學技術研究院 (KIST)