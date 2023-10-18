尋找恆星流：美國太空總署南希·格雷斯·羅馬太空望遠鏡的作用

長期以來，天文學家一直對恆星流（圍繞星系運行的微弱恆星帶）著迷。 這些流為星系的形成和演化提供了寶貴的見解。 為了探測和研究這些恆星流，天文學家採用了各種技術，其中之一涉及反轉影像中的明暗，類似於負片，但拉伸以突出顯示微弱的恆星流。

附近星系的彩色影像按比例疊加，展示了清晰可見的星系盤，周圍環繞著巨大的熱氣體光環，周圍散佈著零星的恆星。 這些陰影區域包圍著每個星系，是恆星流的關鍵指標。

然而，目前的觀察有其限制。 由美國太空總署開發的即將推出的南希·格雷斯·羅馬太空望遠鏡預計將徹底改變我們對恆星流的理解。 該望遠鏡將解析單顆恆星，從而能夠更深入地了解每條流的恆星族群。

南希·格雷斯·羅馬太空望遠鏡也將使天文學家能夠研究更廣泛的星系中的恆星流。 透過觀察不同星系中不同大小的流，科學家可以深入了解這些結構的多樣性和起源。

恆星流有助於研究星系的形成和演化。 它們是較小星系的殘餘物，被較大星系的引力撕裂。 透過分析恆星流的特性，天文學家可以揭示整個宇宙歷史中星系之間複雜的相互作用。

南希·格雷斯·羅馬太空望遠鏡代表了我們研究恆星流能力的重大進步。 它解析單顆恆星和觀察更大的星系樣本的能力將有助於我們理解這些迷人的特徵，並揭示星系演化的奧秘。

來源：

– 卡林等人。 (2016)，基於 Martínez-Delgado 等人的圖像。 （2008年、2010年）

–美國宇航局